İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı
Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - İstanbul
TSK'daki Fetö Operasyonunda 146 Asker Gözlatında
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını...
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı
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