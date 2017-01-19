Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı
Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
TSK'daki Fetö Operasyonunda 146 Asker Gözlatında
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı...
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
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