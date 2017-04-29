TSK'da Kara Kuvvetlerinden 434 Asker İhraç Edildi! İşte İhraç Edilen Askeri Personel Listesi
Yeni KHK ile TSK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 434 askeri ihraç etti. İşte 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 434'ü asker toplam 478 personelin isim listesi.
OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile kamudan FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 3 bin 974 personel ihraç edildi.
478 ASKER İHRAÇ EDİLDİ
Resmi Gazetede yayımlanan 689 sayılı yeni KHK ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bin 105 personel görevden ihraç edildi.
İhraç edilenlerin 478'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı asker ve personelin isim listesi şöyle: