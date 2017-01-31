Tsk: "Bölücü Terör Örgütünün Kış Yapılanmasına Müsaade Etmeyecek Şekilde Her Türlü Tedbir Alınıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbirin alındığı bildirdi.



TSK, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonunun icra edildiğini belirtti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, TSK personelinin ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını azim ve kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca, aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbirin alındığı vurgulandı. - ANKARA