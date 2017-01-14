TSK, Bitlis Kırsalına Operasyon Düzenledi! 6 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis Sehi Ormanları kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında, 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09 ile 09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

TESPİT EDİLEN 2 HEDEF İMHA EDİLDİ

Bölgede tespit edilen 2 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.

2 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtilmişti.

Bitlis'teki çatışmada şehit düşen askerlerin Uzman Çavuş Veysel Şirin ve Uzman Çavuş Samet Kaya olduğu öğrenildi.