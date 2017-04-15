TSK Bir Teröristin Cesediyle 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Ele Geçirildi

TSK Bir Teröristin Cesediyle 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Ele Geçirildi

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