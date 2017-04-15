Dha ANKARA - TSK Bir teröristin cesediyle 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir grup teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrası yapılan arazi aramasında, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesediyle 2 kalaşnikof piyade tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi. Bölgede ayrıca 116 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 el bombası, 40 mm.lik bir bomba atar ile 14 mühimmatı, bir el telsizi, bir ses kayıt cihazı, bir dürbün ve bir kamera ele geçirildi.



TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Mardin Mazıdağı'da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, bir sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Ağrı Patnos'da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada amonyum nitratla hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı, 20 gram C-4 patlayıcı ve bin metre elektirik kablosu ele geçirilirken, bir işbirlikçi şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.



Güvenlik güçlerince yapılan aramalarında Hakkari Çukurca'da, 200 gram C-4 ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı; Ağrı Doğubayazıt'da mutfak tüpüyle hazırlamış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.