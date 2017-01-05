TÜMÜ
Haberler Search
Tsk: "Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine Hava Harekâtı Düzenlendi"

Tsk: "Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine Hava Harekâtı Düzenlendi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Tsk:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinealınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. (BC-GD) - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu, 04 Ocak, Ankara, Savaş, Irak, Türk, Tsk
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads