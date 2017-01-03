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TSK Afganistan'da 2 Yıl Daha Görev Yapacak

TSK Afganistan'da 2 Yıl Daha Görev Yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afganistan’da 2 yıl daha görev yapacak.

TSK Afganistan'da 2 Yıl Daha Görev Yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda NATO'nun Afganistan'daki kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da 2 yıl daha görev yapmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak. - ANKARA

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