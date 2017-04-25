Tsk: 70 PKK Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün sabaha karşı, Irak Kuzeyi - Sincardağı bölgesi ve Suriye Kuzeydoğusu - Karaçokdağı bölgelerine düzenlediği hava harekatında 70 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada "Çeşitli kaynaklardan; hava harekatı sonrasında BTÖ'ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - Ankara