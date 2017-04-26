Tsk: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Şırnak'ta 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bir diğer açıklamadaysa, Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden terörle mücadele operasyonunda üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



(İlker Turak /İHA)