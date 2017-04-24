Tsk: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK, dün bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ise çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonları kapsamında dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Şırnak Uludere'de, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından silahlı saldırıda bulunulması sonucunda, bölgede başlatılan temas aramasında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Kulp'ta, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildi. Tespit edilen bir mağara ve arazide yapılan aramalarda, bir el telsizi, 200 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap'ta ise, 21 Nisan 2017 tarihinde hava harekatı icra edilen iki katlı mağarada yapılan aramada, 3 adet RPG-7 roketatar, bir adet 60 mm havan, 5 antitank mayını, 8 fünye, muhtelif cinste ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Hakkari Yüksekova'da, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Şemdinli'de, icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağarada, mağara oluşturmak için kullanılan 20 kilogram patlayıcı madde, bir adet şarjlı spiral ve muhtelif malzeme ele geçirilerek yerinde imha edildi. Hakkari merkezde icra edilen arazi aramasında yol üzerinde bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ağaçların arasına gizlenmiş halde bin 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yüksekova'da, icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağarada 10 adet el bombası ele geçirildi.



İlker Turak /İHA)