Tsk: "5 Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu, 45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında 14-20 Nisan 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi. Bu kapsamda Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez bölgelerinde icra edilen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirilirken, 13 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 adet el bombası, bin 250 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.



Operasyonda 34 EYP'nin de tespit edilerek imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca ikiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 aracın ele geçirildiği bildirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 9 bin 950 kilogram toz esrar, 650 kilogram kubar esrar, 12,5 kilogram uyuşturucu ve 55 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 bin 983 kişi yakalandı. Operasyonlarda 5 asker şehit olurken, 5 askerin yaralandığı belirtildi.



Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı. - ANKARA