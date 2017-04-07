Tsk: 3 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.

Tsk: 3 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.

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