Tsk: 11 Hudut Karakoluna 13 Ayrı Saldırı Düzenlendi

TSK, Irak'ın Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Tsk: 11 Hudut Karakoluna 13 Ayrı Saldırı Düzenlendi

TSK, Irak'ın Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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