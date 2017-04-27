Tsk: 11 Hudut Karakoluna 13 Ayrı Saldırı Düzenlendi
TSK, Irak'ın Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
TSK, Irak'ın Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
sponsored ads