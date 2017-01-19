Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Suudi Arabistan laboratuvar sisteminde dünyada en kapsamlı onaylanmış laboratuvar olarak hizmet vermeye başladı.



TSE'den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı başında Türk Standardları Enstitüsü Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Enerji Verimliliği İhtisas Laboratuvarları, Suudi Arabistan Standart Kuruluşu (SASO) tarafından SL&S (SaudiLabelandStandards) çerçevesinde Onaylanmış Laboratuvar olarak atandı.



Böylece TSE, soğutucular, çamaşır makineleri, klimalar ve elektrik motoru ürünlerinin enerji performansı ve enerji etiketlemesi deney faaliyetlerinde de SASO tarafından Onaylanmış Laboratuvar olarak tümünden atanan Türkiye'de ve bölgemizde ilk ve tek kuruluş oldu.



Bu yetki çerçevesinde; Soğutucular, çamaşır makineleri, elektrik motorları TSE Gebze Kalite Kampüsünde, Klimalar ise TSE Tuzla Kampüsünde bulunan laboratuvarlarda test edilecek.



Testlerden geçen ürünler SASO enerji verimliliği standartlarına göre sertifika almakta ve zorunlu olan enerji etiketlemesi yapılmakta, böylelikle Suudi Arabistan'a ihracat yapan üreticiler bu belge vasıtası ile kolaylıkla ihracat işlemlerini sürdürmekte.



Enstitü ile Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) arasında 13 Şubat 2012 tarihinde Uygunluk Sertifikası ve Kalite Markalarının Tanınması Programı imzalandı. Bu Protokol çerçevesinde, ihracat yapmak isteyen firmalarımız ürünlerini Suudi Arabistan'a ihraç etmeden önce TSE'den uygunluk değerlendirme hizmeti ve ürünlerin uygun bulunması durumunda da SASO belgesi almakta.



TSE'nün 2012 yılından itibaren yürütmekte olduğu SASO (Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu)yükleme öncesi gözetim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon TL gelir elde etmiş bulunmakta.



Suudi Arabistan'ın mevzuat değişikliği sebebiyle yeni regülasyona göre SASO'ya başvuru yapılmış olup, Ağustos 2016'da TSE, 30 ürün grubunda 2016/41 Onaylanmış Kuruluş numarası ile Türkiye'de SASO yeni regülasyonları kapsamında gözetim yetkisi alan tek kuruluş olarak atandı. - ANKARA