Tse ile TOBB Arasında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Denetimi İçin İşbirliği

TSE ile TOBB arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından TSE, Ticaret Oda ve Borsalarının Coğrafi İşaretli Ürün denetimlerine teknik destek vereceğini açıkladı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde(TOBB) Coğrafi İşaretli Ürünlerin Denetlenmesi Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programına; TSE Belgelendirme Merkezi Başkanı Alper Veyisoğlu, TSE Gıda Sektörü Müdürü Nihal Sahar, TOBB Reel Sektör Arge Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal ve Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı Neşe İloğlu ve TOBB'a bağlı Ticaret Oda ve Borsalarından üyeler katıldı.



TSE ile TOBB arasında, TSE'nin Ticaret Oda ve Borsalarının coğrafi işaretli ürünlerin denetimi faaliyetlerine teknik destek vermesine ilişkin protokol imzalanmıştı. Ürün Belgelendirme faaliyetlerini TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17065 standardı çerçevesinde akredite olarak gerçekleştiren TSE'nin coğrafi işaretli ürünlerin denetim faaliyetlerinde; sahip olduğu yurt çapındaki yaygın hizmet ağı, teknik altyapı ve yetkin personelini kullanacağı belirtildi.



Toplantıda coğrafi işaretli ürünlerin denetim planlaması ve raporlanması konusu verilen örnekler ile anlatıldı. Coğrafi işaretin, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret olduğu, coğrafi işaretlerin ürün kalitesini garanti etmek, ürünün tanınmışlığını ve katma değeri arttırmaları bunun yanında o yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından büyük önem taşımakta olduğu kaydedildi.



Tescil edilmiş Coğrafi İşaretlerin sürdürülebilir kalitesinin sağlanması, tarafsız bir şekilde korunması ve denetiminin sağlanmasının gerektiği,coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsamakta olduğu ifade edildi. - ANKARA