Tse Araç Kontrol Merkezleri 14 İlde Hizmet Veriyor

TSE Araç Kontrol Merkezleri 14 ilde hizmet veriyor



ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Araç Kontrol Merkezleri 14 ilde 15 merkeziyle faaliyete başladı. Proje kapsamında şu ana kadar 40 ilde ihale alınırken, merkezlerin yakın gelecekte 77 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, "Şu ana kadar yaptığımız ihalelerle Türkiye'deki araçların yüzde 75'ine hizmet verebilecek durumdayız" dedi.

Otomobil sahiplerinin araç kullanımının sağlıklı olabilmesi için yaptırdığı kontrollere TSE tarafından bir yenilik getirildi. TSE'nin hayata geçirdiği Araç Kontrol Merkezleri projesi sayesinde vatandaşlar, hem güvenilir hem de kaliteli hizmet alabilecekler. TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz AKM'ler hakkında bilgi vererek bu projeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı düşündüklerini kaydetti.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Araç Kontrol Merkezlerinin, TSE'nin çok öncesinde projelendirdiği bir uygulama olduğunu belirterek, saha çalışmalarını planladıklarını ve gerekli araştırmaları yaparak bu merkezleri yürütme kararı aldıklarını ifade etti. Araçların piyasaya çıkmasıyla birlikte kullanımı esnasında eskimesi ve trafikle ilgili düzenlemelerinde bir takım eksikliklerin ortaya çıkması gibi konularda merkezde işlemlerin yapıldığını kaydeden Başkan Korkmaz, "Üretici firmanın yaptığı aracı çıplak olarak alan tüketiciler için aracın üzerine bir takım giydirmeler yapılabiliyor. Örneğin damper veya yangın sistemleri takılabiliyor, ambulans yapılabiliyor ve yakıt sistemlerinde değişiklikler yapılabiliyor. Bu tür değişiklikler yapıldığı zaman aracın kullanımının sağlıklı olabilmesi için kontrole tabi tutulması gerekiyor. Bu anlamda TSE devreye girmiş oluyor. Bakanlıklar TSE'ye kontrol yetkisi vererek bu hizmetlerin yapılmasını sağlamış oluyor. Aynı zamanda bu gibi işlemlerde devletin ciddiyeti ve teknik eleman desteğiyle herhangi bir hizmet kalitesinden taviz vermeden hizmet vermesi söz konusu" şeklinde konuştu.

"Kalitede değişen bir durum yok"

Araç kontrol merkezlerinin TSE'nin merkezlerinde değil de dışarıdaki iş yerlerinin merkezinde olması konusunda "acaba kalitede bir azalmaya sebep olabilir mi" şeklinde bazı soru işaretleri olduğunu vurgulayan Başkan Korkmaz, "Hiçbir zaman böyle bir durum olmayacak, esasında bizim araç kontrol merkezlerini ihale etmemizdeki temel amaç iş yerlerinin alt yapısının ve ekipmanlarının kullanımı. Hizmeti yapan yine TSE uzmanlarıdır, bu sahaya uzmanlar giriyor, ekipmanları kullanıyorlar ve raporları da yine uzmanlar hazırlıyorlar. Kalite anlamında en üst seviyede aynen devam ediyor fakat hizmet yaygınlığı anlamında müşterilerimize çok büyük bir kolaylık sağlıyoruz. AKM'ler tüm Türkiye'de yaygınlaştırıldığında müşteri hizmeti ve kaliteyi ayağında almış olacak. Şu ana kadar yaptığımız ihalelerle Türkiye'deki araçların yüzde 75'ine hizmet verebilecek durumdayız" şeklinde konuştu.

Aracını kontrole getiren bir müşteri Hüsnü Şahin, daha öncelerde araç muayenesinin çok sıkıntılı olduğunu, uzun süre sıra beklediğini belirterek, bu merkezden memnun olduğunu kaydetti. Ayrıca burada işlemlerin daha hızlı yapıldığını ve güler yüzlü hizmet verildiğini de ifade etti.

AKM'ler hangi hizmeti veriyor?

Araç Kontrol Merkezlerinde; araçların 'İmal, Tadil ve Montaj Yönetmeliği' kapsamında bulunan yakıt tadilatı geçiren LPG/LNG/CNG'li araçlarda montaj tespit ve sızdırmazlık muayenesi ve diğer tadilatlar ile Ambulans muayenesi ve benzeri alanlarda muayene hizmetleri sunuluyor.

Otomotiv sektöründe trafik ve araç güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı projede, münferit araç tadilat projelerinin onayı ile gerçekleştirilen tüm tadilatların (seri, münferit, sınırlı) proje kontrolleri ve bu araçların gerekli muayeneleri yapılarak uygunluğu raporlanıyor.