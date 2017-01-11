Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 4 firmanın hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3 firmanın talimata aykırılık, 1 firmanın da kendi isteğiyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri iptal edildi.
Söz konusu firmaların, ürünlerini TSE markalı olarak piyasaya sürmeleri durumunda, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.
Tse 4 Firmanın Sözleşmesini Feshetti
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 4 firmanın hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 4 firmanın hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.
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