Tsd Kırklareli Şubesi Olağan Genel Kurulu'na Doğru

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesini Başkan Vekili Ercan Dinkler, olağan genel kurulun 4 Mart Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.



Dinkler, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulda başkanlık için aday olduğunu söyledi.



Şu ana kadar tek aday olduğunu ifade eden Dinkler, engelliler için elini taşın altına koymak istediğini aktardı.



Engellilerin örgütlenmesinin önemine dikkat çeken Dinkler, el ele, kol kola verilerek hep birlikte hareket edeceklerini aktardı.



TSD Kırklareli Şubesini markalaştırarak kurumsallaştırmayı amaç edineceklerini anlatan Dinkler, engellilerin sorunlarının çözümü ve topluma kazandırılması için ekip arkadaşlarıyla birlikte bütün gücüyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.