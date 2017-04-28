Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkanı Ramazan Ülger, Bireysel Emeklilik Sistemine'ne (BES) otomatik katılımla giren çalışan sayısının 12 Nisan itibarıyla 1 milyon 941 bin 727 olduğunu belirterek, "Bunların 714 bin 375'i sistemde kaldı. Cayma oranı yüzde 64." dedi.



Türkiye Sigorta, Resürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) Olağan Genel Kurul Toplantısı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.



Ülger, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yılsonu itibarıyla sektörün prim üretiminin 40,5 milyar liraya, aktif toplamının 119 milyar liraya, BES'teki katılımcı sayısının 6,7 milyon kişiye ve fon tutarının da 66 milyar liraya ulaştığını söyledi.



Sektör olarak dinamik ve hızlı büyüyen ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu orta ve uzun vadeli finansman kaynağına fon ürettiklerini dile getiren Ülger, geçen yıl endüstrilerinin para ve sermaye piyasalarına arz ettiği fon büyüklüğünün 97,2 milyar liraya ulaştığını aktardı.



Ülger, sektörün ülkedeki tüm kişi ve kurumları teminat sağlayarak koruma altına aldığını kaydederek, "2015 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisine verdiğimiz teminat tutarı 86 trilyon TL ile Gayri Safi Milli Hasıla'nın 44 katına ulaştı." diye konuştu.



Sektör olarak son 10 yılda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Yeni Havalimanı gibi tutarı 77 milyar doları bulan büyük yatırımlara teminat verdiklerini anımsatan Ülger, 2016 yılında sektörün ulaştığı toplam tazminat ve hasar tutarının hayat dışı branşlarda toplam 21 milyar TL, hayat branşında ise 2,4 milyar TL olmak üzere 23,4 milyar TL olduğunu anlattı.



- Tavan fiyat uygulamasına eleştiriler



Ülger, zorunlu trafik sigortasında başlatılan tavan fiyat uygulaması nedeniyle trafik branşında sektörün bileşik rasyosunun yüzde 90,4'ten yüzde 144'e ulaşacağını savundu.



Diğer branşlardan sağlanan karın zararı kompanse edemediğini iddia eden Ülger, bilanço karlılığını tehdit eden zararın sürdürülebilir olmadığını söyledi.



Ülger, "Bilanço karının yok olması sektörün küçülmesine yol açacak; sigorta sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı istihdamı olumsuz etkileyecektir. Acenteler tarafında gelir kaybı, operasyonel yük artışı nedenleriyle iflasa kadar gidecek bir ortam oluşmuştur." diye konuştu.



- "Serbest tarifeye geri dönülmeli"



Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda 1968-1994 yılları arasında trafik sigortasında serbest tarifeye geçildiğini hatırlatan Ülger, "Tavan prim uygulamasında 8 aylık zarar 3 milyar TL ile yalnızca sigorta sektörü tarafından finanse edilemez boyutta olacak. Uygulamadan oluşacak maliyetlerin özel kesim ve devlet arasında paylaştırılarak, tavan prim uygulaması sonrası serbest tarife sistemine yumuşak geçiş sağlanması gerekiyor. Havuz sistemi oluşturulmalı, tavan prim uygulaması yumuşatılmalı. Trafik ceza puanları ve ehliyet bilgilerinin sektörle paylaşılmalı. SGK payı yüzde 5'e düşürülmeli ve yüzde 5 Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu kesintisi kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Ülger, trafik sigortasındaki uygulamanın kaos yarattığını savunarak, "Bu ortamı fırsata çevirip bütüncül bir yaklaşımla bütün tarafların yararına olacak kalıcı çözüm üretilmeli, 'serbest tarife sistemine' geri dönülmelidir." dedi.



- "BES'ten cayma oranı aşağı çekilmeli"



Ülger, BES'e otomatik katılımla giren çalışan sayısının 12 Nisan itibarıyla 1 milyon 941 bin 727 olduğunu belirterek, bunların 714 bin 375'inin sistemde kaldığını söyledi.



Cayma oranının yüzde 64 olduğunu dile getiren Ülger, cayma oranının aşağıya çekilmesi ve daha sürdürülebilir bir otomatik katılım için ikinci basamak kurgusunun işveren katkısı ve kıdem tazminatı ile tamamlanması gerektiğini bildirdi.



Ülger, "Bin liralık devlet katkısının üçüncü yılsonunda nakden hak edilmesi gibi teşvikler yeniden yapılandırılmalı, daha etkin bilgilendirme ve iletişim olmalı." açıklamasında bulundu.