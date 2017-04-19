Ts Club'ın Yeni Mağazasını Başkanı Usta ile Kaptan Onur Açtı
Başkan Usta: "Geleceğe doğru emin adımlarla gidiyoruz""Trabzonspor FIFA'ya tabii ki gidecek"Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp: "Taraftarımıza hayırlı olsun"Onur Recep Kıvrak: "Taraftarımız bunu hak ediyor""Antalyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum""Esteban çok iyi bir...
Başkan Usta: "Geleceğe doğru emin adımlarla gidiyoruz"
"Trabzonspor FIFA'ya tabii ki gidecek"
Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp: "Taraftarımıza hayırlı olsun"
Onur Recep Kıvrak: "Taraftarımız bunu hak ediyor"
"Antalyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum"
"Esteban çok iyi bir kaleci"
MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Çok net şekilde söylüyorum Trabzonspor FIFA'ya tabii ki gidecek" dedi.
Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club, Mall Of İstanbul'da açıldı. Başkan Muharrem Usta, Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp ve takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın katılımı ile kapılarını açan mağaza bordo-mavili taraftarlara hizmet vermeye başladı.
Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem Usta, "Bugün açılışta sizinle beraberiz. Bütün kulüplerde olduğu gibi Trabzonspor'da da mağazacılık önemli. Taraftara ulaşmanın en kolay yollarından birisi. Geldiğimiz günden bu yana aslında TS Club'larda yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Buradaki mağaza ile birlikte bunların devamını da göreceğiz. Taraftarımıza her yerde yakın olmak istiyoruz. Renklerin etkinliği, doğası gereği sportif başarıyla iç içe. Trabzonspor zor günlerden geçti ama artık geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Her açıdan sağlıklı bir yapılanma içerisinde. Sportif anlamda ne kadar güçlü oluyorsanız, taraftar gücünüz de o kadar güçlü oluyor. Mağazacılık dediğimiz şey de bununla paralel gidiyor. Bu mağazamız, bu bölgedeki açığı kapatacak. Bölgenin kalbine yerleşmiş olduk. Bundan sonra devamını da getirmiş olacağız" dedi.
"GELECEĞE DOĞRU EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ"
Muharrem Usta, Süper Lig'de bir süreç yaşadıklarını ve bunun ilk bölümünün biraz sıkıntılı geçtiğini dile getirerek, "Ama dediğim gibi uzun metrajlı bir durum bu. İkinci yarıda bambaşka bir takım olduk. Geleceğe doğru emin adımlarla gidiyoruz. Doğru işler yaptıkça doğru sonuçlar da gelecek. Sadece sportif alanda değil ekonomik alanda da yapılanma içerisindeyiz. Hep beraber göreceğiz ki Trabzonspor'un geleceği çok iyi olacak" diye konuştu.
"TRABZONSPOR FIFA'YA TABİİ Kİ GİDECEK"
Başkan Usta, 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili, "Bu bir süreçtir. Şu anda yabancı hukukçularımız ve buradaki arkadaşlarımızla bir değerlendirme içerisindeyiz. FIFA'ya başvuru tabii ki yapacağız ama önce İsviçre Federal Mahkemesi'ne mi, yoksa FIFA'ya mı başvuru yapacağız onu tartışıyoruz. Yakında belli olacak. Her zaman dediğim gibi bu bir süreç. Bu süreçte Trabzonspor sonuna kadar elbette devam edecek. Bazen insanların kafasının karışık olduğunu görüyorum. Kimse merak etmesin ki Trabzonspor ne gerekiyorsa bu yolculukta sonuna kadar en ciddi şekilde gerekeni yapacak. Artık bu polemiğin ortadan kalkmasını istiyorum. Çok net şekilde söylüyorum Trabzonspor FIFA'ya tabii ki gidecek. Son nokta neresiyse oraya kadar hakkını savunacak. Burası Trabzonspor, burada işler aksamadan yapılır, herkes rahat olsun" şeklinde konuştu.
MAĞAZALARDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI ALP: "TARAFTARIMIZA HAYIRLI OLSUN"
Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Taraftarımıza hayırlı olsun. Bizim dönemimizde başladığımız dönemin ilk ayağı. Bundan sonra Ankara olacak ve devamı gelecek. TS Club'lar üstünlüğünü sahada olduğumuz gibi gösterecektir" dedi.
ONUR RECEP KIVRAK: "TARAFTARIMIZ BUNU HAK EDİYOR"
Bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak ise, "İnşallah alışveriş için iyi bir yer olur. Taraftarımız bunu hak ediyor. Başkanımız ve yönetimimiz de en iyisini yapıyor. İnşallah daha iyilerini biz sahada yaparız, taraftarımızı mutlu ederiz. Böyle olunca daha çok alışveriş yaparlar. Hem kulüp kazanır, hem biz kazanırız" ifadelerini kullandı.
"ANTALYASPOR MAÇINI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında konuşan Onur, "İkinci yarı itibariyle çok iyi bir çıkış yakaladık. Antalya maçı çok önemli. Futbol 3 neticeli. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş'ta biraz sendeledik ama iyi oynadık. Kaldığımız yerden devam edip sezonu böyle tamamlayıp, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"ESTEBAN ÇOK İYİ BİR KALECİ"
Onur, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak olması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Benim eksikliğimi yaşamayacaklardır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Trabzon bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mağaza açılışı
-Başkan Usta'nın açıklamaları
-Onur'un açıklamaları
-Başkan Usta'nın forma hediye etmesi
-Genel detaylar