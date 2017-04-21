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Trump Yüzünden İsim Değiştiriyor
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Trump Yüzünden İsim Değiştiriyor

Guangzhou Automotive Group veya GAC Motor, 2018'de Amerika pazarına girmeden önce Trumpchi markasının adını değiştirmeyi düşünüyor.

Trump Yüzünden İsim Değiştiriyor

Guangzhou Automotive Group veya GAC Motor, 2018'de Amerika pazarına girmeden önce Trumpchi markasının adını değiştirmeyi düşünüyor. G

Kaynak: Dunya.com

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