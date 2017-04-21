Trump Yüzünden İsim Değiştiriyor
Guangzhou Automotive Group veya GAC Motor, 2018'de Amerika pazarına girmeden önce Trumpchi markasının adını değiştirmeyi düşünüyor.
Guangzhou Automotive Group veya GAC Motor, 2018'de Amerika pazarına girmeden önce Trumpchi markasının adını değiştirmeyi düşünüyor. G
Kaynak: Dunya.com
-
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Dev şirketin fabrika satış ihalesinde çatışma çıktı!
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
TÜSİAD'dan kritik referandum yorumu: Şüpheler sonlandırılmalı
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Son dakika! CHP'den mühürsüz oylarla ilgili yeni hamle