ABD'nin Donald Trump yönetiminde Yemen'e düzenlediği ilk operasyonda 1 ABD askeri öldü, 3 ABD askeri de yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerikan ordusunun El Kaide terör örgütüne karşı Yemen'de düzenlediği ilk askeri operasyon sırasında 1 ABD askeri öldü. ABD ordusu Merkezi Komutasından yapılan açıklamada, dün El Kaide'de karşı karadan yürütülen söz konusu operasyon sırasında 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
ABD ordusu sabah saatlerinde Yemen'de El Kaide'ye ait olduğu ifade edilen hedeflere hava taarruzu gerçekleştirmişti. - Ocak
Trump Yönetiminin Yemen'deki İlk Harekatında 1 ABD Askeri Öldü (1)
ABD'nin Donald Trump yönetiminde Yemen'e düzenlediği ilk operasyonda 1 ABD askeri öldü, 3 ABD askeri de yaralandı.
ABD'nin Donald Trump yönetiminde Yemen'e düzenlediği ilk operasyonda 1 ABD askeri öldü, 3 ABD askeri de yaralandı.