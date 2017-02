Trump Yönetiminden İsrail'e Eleştiri

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşim alanı oluşturma girişimlerinin barış görüşmeleri için yararlı olamayacağını belirtti.



Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşimler oluşturma girişimlerine karşılık, "Yeni yerleşim alanlarının açılmasının ve sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız noktasında yardımcı olmadığını düşünüyoruz" dedi. İsrail'in yerleşim faaliyetleri hakkında herhangi bir resmi görüş almadığını söyleyen Spicer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ayın ilerleyen günlerinde görüşeceklerini bildirdi.



(Muhammed Mollaoğlu / İHA) - WASHINGTON