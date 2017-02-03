Trump Yönetimi İran'a Yaptırım Kararı Aldı

Donald Trump yönetimi İran'ın balistik füze denemesinin ardından, 13 kişiye ve ondan fazla şirkete yaptırım kararı getirdi.



Yaptırımların Tahran'ın balistik füze programını destekleyen şirketleri ve kişileri kapsadığı belirtiliyor.



Yaptırım uygulanacak şirketlerin bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin merkezli oldukları ve şahısların bazılarının da İran Devrim Muhafızlarını destekledikleri kaydediliyor.



Karar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in bu hafta füze denemesi yapan İran hükümetini "resmen uyardıklarını" açıklamasının ardından geldi.



Hazine Bakanlığı yetkilisi John Smith bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın devam eden terörizme desteği ve balistik füze programı bölgeye, tüm dünyadaki müttefiklerimize ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit oluşturuyor" dedi.





Trump da Twitter'dan "İran ateşle oynuyor - Başkan Obama'nın onlara çok "iyi" davranmasının kadrini bilmiyorlar. Ben (o kadar iyi) değilim!" ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı ise ülkesinin tehditlere rağmen "asla savaş başlatmayacağını" söyledi.



Cevad Zarif Twitter üzerinden "Güvenliğimiz halkımızdan geldiği için tehditlere aldırmıyoruz. Asla savaş başlatmayacağız, ama savunma için sadece kendi imkanlarımıza güvenebiliriz" açıklamasında bulundu.





Bakan Zarif, "Kendimizi savunma haricinde silahlarımızı kimseye karşı kullanmayacağız. Şikayet edenler de aynı açıklamayı yapabilir mi görelim bakalım" dedi.



Trump dün bir gazetecinin İran'a askeri operasyon ihtimaline ilişkin sorduğu bir soru üzerine "hiçbir seçeneğin ihtimal dışı olmadığını" söylemişti.



İran balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini doğrulamış, ama nükleer programına ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği iddialarına karşı çıkmıştı.



İran Dışişleri Bakanlığı bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağına karşılık Amerikalı güreşçilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.



ISNA ajansının haberine göre İran Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği'ne bir mektup göndererek ABD yerine başka bir takımın kupaya davet edilmesini istemişti.