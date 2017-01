Trump Yemin Töreninden Önce Washington'da

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 45. başkanı olarak seçilen Donald Trump, yemin töreninden bir gün önce başkent Washington'a gitti.



Trump'ın görevi devralacağı Kongre'nin bahçesinde yapılacak tören için son hazırlıklar yapılırken, 200 milyon Dolar'a mal olması beklenen törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.



Trump ise törenlere sayılı saatler kala Twitter'den gönderdiği mesajda, "Amerikan halkı. Hiç şüphem yok ki, birlikte, Amerikayı yeniden büyük yapacağız" yazdı.



the American people. I have no doubt that we will, together, MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ocak 2017



Yeni First Lady Melania Trump ile Washingon'daki Trump Hotel'e geçen ABD'nin yeni başkanı, burada öğle yemeğinde yeni çalışma ekibi ve Obama yönetiminde görev alan yetkililerle bir araya geldi.



Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ocak 2017



At the cabinet lunch today at Trump hotel with "45". Melania makes first appearance during inauguration week. pic.twitter.com/nt52EMD8C2— Joe McMonigle (@JoeMcMonigle) 19 Ocak 2017



Geçiş sürecinde görev alan yetkililerin katıldığı öğle yemeğinde Trump'ın esprili ve neşe dolu hali dikkat çekti.



Öte yandan bir çok noktada Trump karşıtı gösteriler sürerken, tören günü de protestoların yapılması bekleniyor.



Bununla birlikte 21 Ocak'ta Washington'da yapılacak Kadınlar Yürüyüşü'ne dünya genelinde 80 şehir ve 40'ı aşkın ülkede katılım olması bekleniyor.



