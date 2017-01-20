Trump, Yemin Töreni İçin Washington'a Geldi

ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreni öncesi Washington'a geldi.



Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, devir teslim töreni kapsamında ilk olarak Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.



Mezarlıktaki törenin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser verilecek.



Konserde bando takımlarının yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down gibi şarkıcı ve gruplar sahne alacak.



Donald Trump ve Mike Pence buradaki kutlamalara katılan Amerikalılara hitap edecek.



Güvenlik önlemleri



Öte yandan sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı kentte 28 bin polis görevlendirildi. Başkentteki bazı cadde ve sokaklar ve metro istasyonları trafiğe kapatıldı.



Yemin törenini ise yaklaşık 900 bin kişinin izlemesi bekleniyor.