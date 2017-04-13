Trump Yellen İçin Açık Kapı Bıraktı
ABD Başkanı Trump, düşük faiz politikasını beğendiğini belirterek, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı.
ABD Başkanı Trump, düşük faiz politikasını beğendiğini belirterek, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı.
Kaynak: Dunya.com
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