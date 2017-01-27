Trump ve Putin Yarın Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın telefonda görüşüyor. Liderlerin ilk teması önce ABD basını tarafından dillendirildi, ardından Rus haber ajansları haberi doğruladı.

PUTİN'E OLUMLU MESAJLAR GÖNDERMİŞTİ

ABD'nin yeni Başkanı Trump, kampanya boyunca ve seçimi kazandıktan sonra Putin'e olumlu mesajlar göndermişti. İstihbarat birimlerinin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini gösteren raporlarına itibar etmeyen Trump, Putin'le ilk kez dün karşı karşıya geldi.

İLK GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına Moskova yönetimi tepki gösterdi. Kremlin, ABD liderinin söz konusu adımda tüm sonuçları hesap etmesi gerektiğini belirtti.

Bir önceki Başkan Barack Obama döneminde ABD-Rusya ilişkileri gerilmişti. Obama, 35 Rus diplomatı casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etti.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta başlaması planlanan Cenevre görüşmelerinin de Şubat sonuna ertelendiğini duyurdu.