Trump ve Putin'den Nükleer Silahlanmaya Teşvik





Beyaz Saray'a taşınmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun nükleer kapasitesini artırması gerektiğini belirtti.



Trump sık sık yaptığı gibi yine Twitter hesabından seslendi ve "Nükleer konusunda dünya akıllı davranana kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli" ifadelerini kullandı.



Trump'ın nükleer silahlarla ilgili açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısından hemen sonra geldi.



Putin, ülkesinin nükleer askeri potansiyelinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu:



"Şu anda her türlü potansiyel saldırgandan daha güçlü durumdayız. Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum, eğer bir an gevşeklik gösterirsek durum çok hızlı bir şekilde değişir."



Putin ayrıca, füze savunma sistemlerine karşı daha etkili füzeler geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.



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Tags: Trump Gepost: 23 december 2016