Trump ve Çin Devlet Başkanı Jinping Ile Bir Araya Geldi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Florida'da bir araya geldi.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Jinping Ile Bir Araya Geldi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Florida'da bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve beraberindeki heyetin 2 günlük ABD ziyareti bugün sona erdi. Çin Devlet Başkanı Jinping görüşen ABD Başkanı Trump, "Görüşmelerde gerçekten ilerleme kaydettik" diyerek görüşmeyi "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

(İHA)

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