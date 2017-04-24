Trump, Uzayda En Uzun Süre Kalan Nasa Astronotunu Tebrik Etti

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda en uzun süre kalarak rekor kıran Dr. Peggy Whitson'ı arayarak tebrik etti.



ABD Başkanı Donald Trump, bugün uzaydaki NASA astronotları Dr. Peggy Whitson ve Jack Fischer ile video konferansı yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Trump, görüşmede uzayda en uzun süre kalan NASA astronotu Dr. Peggy Whitson'ı başarısından ötürü kutladı. Trump, Dr. Whitson'ı Amerika adına tebrik ederek, "Kırılması inanılmaz bir rekor. Dünya bile tebrik eder" ifadelerini kullandı.



Dr. Peggy Whitson, uzayda 534 gün kalarak uzayda en uzun sürede kalma rekorunu kırdı. - WASHINGTON