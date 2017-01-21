Giresunlu Abdullah Topçu Benzerinin Görevi Devralmasını Pür Dikkat İzledi

Giresun yaşayan Abdullah Topçu, ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiy dikkat çekiyor. Başkan Trump görevi devralırken Türkiye'deki benzeri olan Abdullah Topçu töreni pür dikkat takip etti.

TRUMP'TAN İSTEĞİ VAR

Trump'un Beyaz Saray'a gelişini izleyen Topçu, ABD için yeni başlayacak dönem için görevi devraldıktan sonra Trump'tan tek isteği olduğunu söyledi. Topçu'nun Trump'tan isteği ise Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye biran önce teslim etmesi. "İSLAM ALEMİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Seçim öncesi söylemleri ve seçim vaatleriyle birçok kez tepkiler gören Trump'ın vaatleri için konuşan Topçu, "İslam alemi adına söylemiş olduğu sözlerin seçimde propaganda yapmak için söylediğini inanıyorum ve İslam alemine de zarar vereceğini düşünmüyorum çünkü ABD İslam'a hizmet etmiş insanlarla doludur" dedi.