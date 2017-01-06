Trump Ulusal İstihbarat Direktörü'nü Seçti'





ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) için adayını belirlediği öne sürüldü.



İki farklı kaynaktan edinilen bilgilere göre Trump, bu görev için Indiana eyaleti eski senatörü Dan Coats'u seçti.



Coats, 2015'de yaptığı bir açıklamada, "IŞİD örgütüne yabancı savaşçıların katılımını engellemek için Türkiye'nin sınır güvenliğini NATO'nun sağlaması gerektiğini" söylemişti.



İstihbarat birimleri ile arası açık olan yeni başkanın kararını önümüzdeki hafta duyurması bekleniyor.



ABD basını ayrıca, Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile bu kurumun çatısı altındaki Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nda (CIA) yeniden yapılandırmaya gideceğini yazdı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Direktörünü ABD Trump Ulusal seçti Donald Trump İstihbarat Amerika siyaseti Gepost: 06 januari 2017