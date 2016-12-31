Trump'tan Yeni Yıl Mesajı

NEW ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, düşmanları da dahil herkesin yeni yılını kutladığını belirtti.



Trump, Twitter hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, "Herkese mutlu yıllar, düşmanlarıma ve bana karşı savaşan ve çok kötü kaybedenlere de sadece ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sevgiler!" ifadelerini kullandı.



ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Başkan Barack Obama'dan devralacak.