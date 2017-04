Trump'tan Yabancı Vasıflı İşçilere Yönelik Vize Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki vasıflı yabancı işçileri kapsayan H-1B geçici vize programının yeniden gözden geçirilmesi için bir kararname imzaladı.



Trump'ın kararnamesi, yabancı kontratlı çalışanların hükümet projelerinden uzaklaştırılması için kanunların güçlendirilmesini öngörüyor.



Trump bu kararnameyle "Önce Amerika" kampanyasının vaadlerini yerine getirmeyi hedefliyor.



Trump Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, ABD'ye yabancı çalışanların getirilmesini sağlayan vize programına ilişkin reform önerilerinde bulunmaları emri verecek.

Melania Trump da H-1B vizesiyle çalışmıştı



BBC Washington muhabiri Gary O'Donoghue, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın da New York'taki ilk modellik yıllarında H-1B vizesini kullandığını söyledi.



Wisconsin eyaletinde kararnameyi duyuran Trump, "Bu adımla dünyaya çalışanlarımızı savunacağımız, işlerimizi koruyacağımız ve Amerika'yı öne koyacağımız sinyalini veriyoruz" dedi.



İki üst düzey yetkili, Trump yönetiminin amacını "bu gibi vizelerin en kalifiye ve en yüksek maaşlı adaylara verildiğinden emin olmak" diye tanımladı.



Her yıl 85 bin kişiye H-1B



H-1B vizesi üzerinden, her yıl yaklaşık 85 bin göçmenin ABD'ye geldiği biliniyor.



Bu vize programı, uzmanlık isteyen işlere yabancı çalışanların getirilmesini sağlıyor.



H-1B, özellikle teknoloji sektöründe ağırlıklı olarak kullanılıyor. ABD menşeli ürünlere teşvik



ABD Vatandaşlık ve Göç Birimi'nin verilerine göre bu vizeye başvuranların sayısı bu yıl, 2016'da kaydedilen 236 binden 199 bine kadar düştü.



Trump yönetiminden bir yetkili, H-1B vizesinin artık ABD'li çalışanları ikame etmek için kullanılan ucuz bir yol olarak hizmet veremeyeceğini söyledi.



Reuters'a göre, Facebook'un ABD'deki merkezinde çalışanların yüzde 15'i bu geçici vizeyle ülkede çalışma izni almış.



Trump'un imzaladığı kararnamenin ayrıca, ABD menşeli ürünlerin kullanımını teşvik edeceği ve Amerikalı işçilerin üretim sektöründe baskın olmasının yolunu açacağı açıklandı.