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Trump'tan Üç Yeni Başkanlık Kararnamesi
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Trump'tan Üç Yeni Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'tan Üç Yeni Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kaynak: Dunya.com

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