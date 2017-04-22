Trump'tan Üç Yeni Başkanlık Kararnamesi
ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.
Kaynak: Dunya.com
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