Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Trump'tan Toyota'ya Eleştiri
Ara
BİST 76.386 %0,32
DOLAR 3,6133 %1,14
EURO 3,8125 %1,77
PARİTE 1,0546 %0,58
ALTIN 136,91 %2,44
FAİZ 10,85 %1,59
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Trump'tan Toyota'ya Eleştiri

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika'da fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD'de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" açıklamasında bulundu.

Trump'tan Toyota'ya Eleştiri

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika'da fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD'de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" açıklamasında bulundu.

Daha önce ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın "Corolla" model araçlarını üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD'de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

GM ve Ford'dan sonra, geçen sene ABD'de, Toyota 2,4 milyonluk araç satışıyla Amerikalı tüketicilerin en çok tercih ettiği üçüncü marka olmuştu.

Trump, salı günü yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, GM'in Meksika'da ürettiği "Chevy Cruze" modelini ABD'deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden göndermesini eleştirerek, "Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" demişti.

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford ise, salı günü, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'nin Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Lockheed Martin, General Motors, Donald Trump, Michigan, New York, Amerika, Meksika, 20 Ocak, Twitter