Trump'tan Rusya'ya 'Nükleer' Zeytin Dalı

ABD başkanlığını beş gün sonra Barack Obama'dan devralmaya hazırlanan Donald Trump, Rusya'ya zeytin dalı uzattı.



Trump Rusya'ya Kırım'ın ilhakından dolayı uygulanan yaptırımların nükleer silahların azaltılması karşılığında kaldırılmasını önerdi. AB'nin halihazırda stratejik füzeler ve bombardıman uçaklarına yüklenmiş bin 367, Rusya'nın konuşlanmış bin 796 nükleer başlığı bulunuyor.



Quand Donald #Trump affirme à Bild et au Times que l'Otan est "obsolète" et soutient que le Brexit est un succès. https: //t.co/p1GdqnThu8 pic.twitter.com/lUdFS3CkVo— Rédac France Culture (@FC_actu) 16 janvier 2017



NATO modası geçmiş bir kurum



İngiliz The Times gazetesine konuşan Trump, NATO hakkında ise "modası geçmiş bir kurum" dedi:



"NATO'nun problemleri olduğunu uzun zaman önce söylemiştim. Birincisi, NATO modası geçmiş bir kurum çünkü çok uzun yıllar önce tasarlanmıştı. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerekeni ödemiyor. NATO'nun modası geçmiş çünkü terörle ilgilenmiyor."



Merkel de hedefte



Trump Almanya Başbakanı Merkel'i de eleştirmekten geri durmadı. Alman Şansölye'ye "Avrupa'daki liderlik" rolünden dolayı büyük saygı duyduğunu söyledi. Fakat 1 milyondan fazla sığınmacıyı topraklarına kabul etmesini bir hata olarak değerlendirdi.



"Ona büyük saygım var. Çok büyük bir lider olduğunu hissediyorum. Bence bir tane feci hata yaptı, o da nereden gelirse gelsin bu yasadışı kişileri kabul etti. Kimse gerçekten bu kişilerin nereden geldiğini bilmiyor."



Donald Trump dénonce une « erreur catastrophique » de Merkel sur les migrants https: //t.co/3w8WrhwPjv pic.twitter.com/9fcjzjafJe— Fdesouche (officiel) (@F_Desouche) 15 janvier 2017



Almanya'nın mültecilere kapılarını açmak yerine Suriye'de sivil halkı korumak için bombardımanlardan uzak güvenli bölge oluşturması gerektiğinin altını çizdi.



" Brexit çok zekice bir karar "



Röportajında Brexit konusuna da değinen Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdiğini söyledi:



İngiltere modelinin kısa sürede "kendi kimliklerine sahip çıkmak isteyen diğer AB üyesi ülkeler" tarafından izleneceği tahmininde bulundu.



"Bence Brexit çok iyi bir netice verecek. Bu sonucu tahmin ettiğimde inanılmaz bir tepki almıştım. Çünkü başkalarının gelip kendi ülkelerini yok etmesine izin vermeyecek olanların bu seçimi yapacağını düşünüyordum. Bence İngiltere çok akıllıca davrandı."



Milyarder iş adamı aynı zamanda göreve gelir gelmez ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının yapılacağı sinyalini verdi.



Gepost: 16 januari 2017