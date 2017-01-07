Trump'tan Rusya Mesajı: Sadece Aptal İnsanlar İyi İlişkilerin Kötü Olduğunu Düşünür!

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Twitter hesabından, başkanlık görevini devraldığında ABD'nin Rusya ile kuracağı ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitifliğin sağlanmasının önemine işaret eden Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." görüşüne yer verdi.

"İKİ ÜLKE BİRÇOK SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE BERABER ÇALIŞABİLİR"

Dünyada yeterince sorun olduğunu ifade eden Trump, başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya'nın ABD'ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.

"RUSYA, ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI

Amerikan istihbarat birimleri, "Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını sağlamak için siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği" iddialarını içeren raporu açıklamıştı.