Trump'tan May'e Teşekkür
May ile Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Trump'ın Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiği bildirildi.
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Mega proje için harekete geçildi! İşte lider firma
-
Dev firmanın tonlarca makarnasına el koydular! Kaçakçılıkla suçlanıyor
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
Asker pozundaki detay ortaya çıktı: Gömleğe dikkat!