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Trump'tan May'e Teşekkür
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Trump'tan May'e Teşekkür

May ile Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Trump'ın Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Trump'tan May'e Teşekkür

May ile Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Trump'ın Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Surıye, Suriye