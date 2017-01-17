Trump'tan Martin Luther King Günü Polemiği





Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel haklar savunmasının ve ırkçılığa karşı mücadelenin sembol ismi, din adamı ve aktivist Martin Luther King, adına kutlanan günde tüm ülkede törenlerle anıldı.



Kutlamalara Miami'deki saldırı ve Senatör John Lewis ile Donald Trump arasındaki polemik damga vurdu.



Miami'de gösterici gruba açılan ateşte 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.



King'in yol arkadaşlarından olarak bilinen Demokrat Senatör John Lewis "Rusya'nın sonucuna tesir ettiği seçim ve bunun sonucu olarak Donald Trump'ın başkanlığı geçersizdir" dedi ve devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.



Özel Martin Luther King günü sebebiyle New York'taki ofisinde King'in oğluyla görüşen Donald Trump ise Senatör Lewis'in sözleri için "seçim bölgesine daha fazla konsantre olması gerekiyor" karşılığını verdi.



Martin Luther King 1950 ve 60'lı yıllarda sivil itaatsizlik yöntemiyle siyahilerin eşit haklara sahip olması için mücadele etmişti.



1964 yılında Nobel Barış Ödülü verilen King ancak ölümünden 9 yıl sonra dönemin ABD başkanı Jimmy Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülü'ne layık görüldü ve onuruna 16 Ocak Martin Luther King Günü kutlanmaya başlandı.



King 1968 yılında Tennessee'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık King Luther ABD günü Donald Trump Trumptan Martin polemiği Gepost: 17 januari 2017