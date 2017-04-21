Trump'tan İran Nükleer Anlaşması Açıklaması
ABD Başkanı Trump, İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileriki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileriki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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