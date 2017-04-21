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Trump'tan İran Nükleer Anlaşması Açıklaması
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Trump'tan İran Nükleer Anlaşması Açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileriki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi.

Trump'tan İran Nükleer Anlaşması Açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileriki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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