Trump'tan İlk İcraat: Sağlık Sigortası Rafa Kalktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çiçeği burnundaki başkanı Donald Trump selefi Barack Obama'nın politikalarını değiştirmekte gecikmedi. Seçim kampanyası sırasında sağlık sigortası yasasını yürürlükten kaldırmayı vaat eden Trump bu sözünü tuttu. Cumhuriyetçi Başkan, "Obamacare"e son veren kararnameyi imzaladı. Kararname Amerikan Kongresi'nde görüşülecek ve oylanacak.



Breaking News: President Trump's first policy action was an executive order targeting the Affordable Care Act https: //t.co/3vfNjNy8Yn— The New York Times (@nytimes) 21 January 2017



Trump'ın Beyaz Saray'da aldığı ikinci kararsa bakanları hakkındaydı. Senato tarafından oylanarak seçilen İçişleri ve Savunma Bakanları Trump tarafından onaylandı.



ABD'nin 45. Başkanı'nın bu yoğun ilk günü ise yemin töreni ile başladı. Başkan ve 'first lady', Pensylvania Avenue'de halkı selamlayarak yürüdü.



Daha sonra Trump askeri geçit törenine katıldı.



Günün sonundaysa gelenek değişmedi. Yeni Başkan ve eşi onurlarına düzenlenen baloda dans etti.



I Did It My Way ?



First dance as POTUS & FLOTUS Donald & Melania Trump.#InaugurationDay Freedom Ball pic.twitter.com/Hak4SbkOUU— Vote Trump Pics (@VoteTrumpPics) 21 January 2017



