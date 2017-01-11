HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Trump'tan İlk Basın Toplantısı
BİST
77.667 %0,35
DOLAR
3,8685 %-0,00
EURO
4,0921 %0,02
PARİTE
1,0576 %0,03
ALTIN
148,16 %0,01
FAİZ
11,55 %4,81
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Bakliyat İçin Dev Kampanya
Dolarda Sıçrama Olmaması İçin Merdiven Çık...
Trump'tan İlk Basın Toplantısı
11 Ocak 2017 Çarşamba 19:47
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlığındaki ilk basın açıklamasını yapıyor.
ABD
'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlığındaki ilk basın açıklamasını yapıyor.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9153817] Dunya.com
Amerika Birleşik Devletleri
,
Amerika
,
Abd
10
54
18
Dolar, 4 lira olur mu? Uzmanı yükselişe karşı uyardı!
Paylaşılamayan servet! Davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemede
Kıdem tazminatı bekleyenleri umutlandıran açıklama!
400 işçi kapasiteli fabrika açtı, 2 bin TL'ye çalışacak insan bulamadı
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geldi
Alıcı bulamayınca bedava vermeye başladı
Genç kadına günlerce tecavüz eden ünlü isim, içerde çürüyecek