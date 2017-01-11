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Trump'tan İlk Basın Toplantısı
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Trump'tan İlk Basın Toplantısı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlığındaki ilk basın açıklamasını yapıyor.

Trump'tan İlk Basın Toplantısı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlığındaki ilk basın açıklamasını yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

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