Trump'tan İdlib'teki Saldırıya İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Turmp, İdlib'teki kimyasal saldırıyla ilgili, "Benim için çizgiyi aştı ve Suriye'ye ve lider Beşar Esad'a karşı bakış açımı değiştirdi" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında İdlib'te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen, kimyasal saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "Benim için çizgiyi aştı. Bu saldırı, Suriye'ye ve Beşar Esad'a karşı bakış açımı değiştirdi. Şimdi bir sorumluluğum var" diye konuştu.



Basın toplantısında, Donald Trump'ın Suriye'deki saldırıların sorumluluğunu eski başkan Barack Obama'ya bağlaması üzerine sorulan soruya, "Şimdi bir sorumluluğum var ve bunu gururla taşıyacağım. Artık sorumluluk benim" şeklinde yanıt verdi.



ABD Başkanı Trump, Obama'nın kırmızı çizgi tehdidine karşı, "Sadece Suriye'de değil, dünyanın birçok yerinde yol izleyen boş bir tehditti" ifadelerini kaydetti.



Ayrıca Trump dünkü saldırıyı kınayarak, "Dünkü kimyasal saldırı, masum insanlara, bebeklere, çocuklara kadınlara karşı yapılan korkunç bir saldırıydı. Esad rejiminin bu hain davranışları tolere edilemez. ABD, bu korkunç saldırıyı ve diğer tüm dehşet verici saldırıları kınamak için dünyadaki müttefiklerimizle birlikte yan yana" diye konuştu. - WASHINGTON