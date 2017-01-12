Trump'tan Gazeteciye Tepki: Sen Uydurma Habersin

Donald Trump, Başkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği, özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddiaları ve şirketlerinin geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

BUZZ FEED VE CNN'E SERT TEPKİ

Basın toplantısı boyunca "uydurma haberler" konusundaki tepkilerini birkaç kez tekrarlayan Trump, Rusya'nın Trump hakkında gizli bilgileri ele geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu haberleri gündeme getiren BuzzFeed'i ve konuya temas eden CNN'i sert şekilde eleştirdi.

''SEN UDURMA HABERSİN''

CNN temsilcisinin söz alma girişimlerini reddeden Trump, gazetecinin "Burada bize yönelik birtakım iddialarda bulunuyor ancak bana söz vermiyorsunuz." sözleri üzerine "Sen uydurma habersin. Kabalaşma." dedi.