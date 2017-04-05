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Trump'tan Esad'a Tepki
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Trump'tan Esad'a Tepki

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Trump'tan Esad'a Tepki

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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