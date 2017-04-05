Trump'tan Esad'a Tepki
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.
Kaynak: Dunya.com
-
Hükümetten iş arayanlara 650 TL!
-
Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu
-
Dolar dur durak bilmiyor!
-
Kamuya 90 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
-
Taksici olarak gittiği Avustralya'dan fabrikatör olarak döndü
-
Hükümetten altınla ilgili bir hamle daha!
-
Amerika Esad'a operasyon için harekete geçti