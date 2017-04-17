Trump'tan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak referandum sonucu nedeniyle tebrik etti.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak referandum sonucu nedeniyle tebrik etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Türk vatandaşları bir bölgeye daha vizesiz girebilecek
-
Bakan Ağbal'dan bütçe açığıyla ilgili önemli açıklama!
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Referandumun ardından MHP'de toplu istifa geldi!