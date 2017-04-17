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Trump'tan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
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Trump'tan Erdoğan'a Tebrik Telefonu

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak referandum sonucu nedeniyle tebrik etti.

Trump'tan Erdoğan'a Tebrik Telefonu

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak referandum sonucu nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: Dunya.com

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